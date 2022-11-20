Фотография Настольная лампа Dong от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Dong

4.8
Оптовая цена
от 25 990 ₽
При покупке от 1 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Настольная лампа Dong
Настольная лампа Dong
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Настольная лампа Dong

4.8
25990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade
Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade
Следующий Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta
Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Высота460 мм
  • Глубина190 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
5 450 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
4 050 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Настоящее фото товара Бра Citilux Данди, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Бра Citilux Данди
Настоящее фото товара Спот Mia одинарный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Спот Mia одинарный
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Бриллайн, произведённого компанией ChiedoCover
18 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Встраиваемый светильник Бриллайн
Настоящее фото товара Стол массажный JFAL01A две секции, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол массажный JFAL01A две секции
Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-4, произведённого компанией ChiedoCover
24 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-4
Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6, произведённого компанией ChiedoCover
26 800 ₽
Оптовая цена
4.1
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6
Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6, произведённого компанией ChiedoCover
29 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6
Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8, произведённого компанией ChiedoCover
43 500 ₽
Оптовая цена
4.8
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
10 080 ₽
Оптовая цена
4.1
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led Black, произведённого компанией ChiedoCover
1 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Трековый светильник Imex Led Black
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led White, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Трековый светильник Imex Led White
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
2 129 ₽
Оптовая цена
4.2
Трековый светильник Imex
Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black
Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник накладной светодиодный Citilux Тао
Настоящее фото товара Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль, произведённого компанией ChiedoCover
3 800 ₽
Оптовая цена
4.4
Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль
Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Рубик, произведённого компанией ChiedoCover
1 170 ₽
Оптовая цена
4.6
Спот (поворотный) Citilux Рубик
Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
10 900 ₽
Оптовая цена
5
Трековый светильник Citilux Реймс