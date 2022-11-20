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Настольная лампа Elina серебро

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Настольная лампа Elina золото

Характеристики товара

Описание

Материал: органза, металл

Высота: 470 мм

Ширина: 230 мм

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