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Настольная лампа Elina золото

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Настольная лампа Passarinho

Характеристики товара

Описание

Материал: органза, металл

Высота: 470 мм

Ширина: 230 мм

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