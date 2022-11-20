Настольная лампа Erich бронза

12 оценок

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Настольная лампа Erich бронза

4.6
10 590 ₽
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Настольная лампа Erich

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Высота: 650 мм

Ширина: 215 мм

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