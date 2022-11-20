Материал: металл, стекло
Высота: 650 мм
Ширина: 215 мм
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Подвесной светильник Atlanta
Фонарный столб Atlanta
Фонарный столб Atlanta тройной
Фонарный столб Berlin
Фонарный столб Berlin тройной
Фонарный столб Bremen тройной черный
Настольная лампа Bergamo белая
Настольная лампа Estudo белый
Настольная лампа Estudo черный
Настольная лампа Calvin Table
Настольная лампа Calvin Table белая
Настольная лампа Nashorn белая
Настольная лампа Nashorn черный
Настольная лампа Beira
Настольная лампа Grace
Настольная лампа Murano