Фотография Настольная лампа Faith от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Faith

5
Оптовая цена
от 19 790 ₽
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Настольная лампа Faith
Настольная лампа Faith
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Настольная лампа Faith

5
19790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Высота650 мм
  • Глубина360 мм

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