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Настольная лампа Фламинго

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Длина380 мм
  • Материалметалл, хлопок, фарфор
  • Мощность60 Вт
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольE27
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