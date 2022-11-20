Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Длина380 мм
- Материалметалл, хлопок, фарфор
- Мощность60 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольE27
Подвесной светильник Стэрия композиция
Люстра на штанге V3000-6C Lana 6*E14*5W
Люстра подвесная V1132-6P Violetta 6*E27*60W
Люстра потолочная светодиодная V1000-CL Agnes LED*60W
Люстра потолочная светодиодная V1111-CL Biene LED*80W
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Бра светодиодное Вегас, золото
Настольная лампа Слоны
Настольная лампа Оса
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Настольная лампа Пальмери, серебряная, 30 см
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