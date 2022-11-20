Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Диаметр450 мм
- Материалметалл, ткань, стекло
Настольная лампа Lightstars Manti
Настольная лампа Torony
Настольная лампа Talento
Настольная лампа Erich
Настольная лампа Erich бронза
Настольная лампа Bergamo
Настольная лампа Bergamo белая
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Настольная лампа Estudo черный
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Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
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Подвесной светильник Atlanta