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Настольная лампа Globo - фото 1

Настольная лампа Globo

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Настольная лампа Globo One

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Диаметр450 мм
  • Материалметалл, ткань, стекло

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