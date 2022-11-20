Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Диаметр450 мм
- Материалметалл, стекло, мрамор
Настольная лампа Lightstars Manti
Настольная лампа Torony
Настольная лампа Talento
Настольная лампа Erich
Настольная лампа Erich бронза
Настольная лампа Bergamo
Настольная лампа Bergamo белая
Настольная лампа Estudo белый
Настольная лампа Estudo черный
Настольная лампа Calvin Table
Стол сервировочный Поло
Стол сервировочный Тюр
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT
Стол INDUSTRIAL SCISSOR LIFT TABLE IRON RH
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый
Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый
Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый
Подвесной светильник Bremen белый
Светильник на штанге Atlanta нижний
Наземный высокий светильник Atlanta
Наземный высокий светильник Berlin
Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Наземный низкий светильник Bremen белый