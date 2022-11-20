Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Диаметр260 мм
- Материалметалл, стекло
Настольная лампа Lightstars Manti
Настольная лампа Torony
Настольная лампа Talento
Настольная лампа Erich
Настольная лампа Erich бронза
Настольная лампа Bergamo
Настольная лампа Bergamo белая
Настольная лампа Estudo белый
Настольная лампа Estudo черный
Настольная лампа Calvin Table
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