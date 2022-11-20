Фотография Настольная лампа Hilt от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Hilt

4.1
Оптовая цена
от 34 690 ₽
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Настольная лампа Hilt
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Настольная лампа Hilt

4.1
34690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина270 мм
  • Высота530 мм
  • Глубина270 мм

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