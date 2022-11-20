Характеристики товара
Описание
Настольная лампа будет прекрасным украшением любого рабочего стола, а также элегантно дополнит тумбочку в спальне как классического, так и модерн интерьера. Основная суть обновления заключается в редизайне плафонов, которые теперь гораздо более качественные, лучше пропускают свет, чем в светильниках предыдущего поколения, а также интересней смотрятся с дизайнерской точки зрения. Светильник очень необычный по исполнению. Арматура лампы окрашена в цвет венге, это позволяет с лёгкостью применить данную модель в дизайнах с тёмной мебелью или с тёмными элементами в интерьере. Плафон оснащен поворотным механизмом, что даёт возможность направить свет в любую сторону. Сам плафон оригинально провёрнут по своей оси – это дополняет необычную арматуру легкостью и шармом. На основании лампы установлен диммируемый выключатель, с помощью которого можно регулировать яркость света. Обратите внимание, что с диммерами допускается использование тех лампочек, которые обозначены производителем, как диммируемые, то есть если это светодиодные, то только специализированные. Лампы накаливая диммируются все по умолчанию. При использовании яркой лампочки площадь освещения может достигать 4 квадратных метров.
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Ширина160 мм
- Длина140 мм
- Мощность75 Вт