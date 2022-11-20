Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1330 мм
- Длина400 мм
- Вес18 кг
- Материалтекстилен, керамика
Подвесной светильник Симфония
Подвесной светильник Солярис
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Люстра потолочная светодиодная V1001-CL Agnes LED*65W
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Настольная лампа прямоугольная Ананас, белая
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Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне