Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Длина380 мм
- Материалметалл, хлопок, фарфор
- Мощность60 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольE27
Подсветка Glanz 40
Бра Ragno, черный, 2 светильника
Бра Фоджа с черным абажуром и выключателем
Светильник Валенсия, Венге
Бра Мариано
Светильник Винон, коричневый, 50 Вт
Светильник Винон, коричневый, 100 Вт
Настольная лампа Цапля
Настольная лампа Слоны
Настольная лампа Оса
Настольная лампа Пальмери, золотая, 30 см
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне