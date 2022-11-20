Фотография Настольная лампа Lampatron Style Arctic Tab от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Lampatron Style Arctic Tab

4.7
Оптовая цена
от 35 090 ₽
При покупке от 1 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Настольная лампа Lampatron Style Arctic Tab
Настольная лампа Lampatron Style Arctic Tab
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Настольная лампа Lampatron Style Arctic Tab

4.7
35090 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Настольная лампа Copper
Настольная лампа Copper
Следующий Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall
Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина240 мм
  • Высота410 мм
  • Глубина240 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 29, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
980 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 29, журавинка
Настоящее фото товара Чехол 32, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
1 240 ₽
Оптовая цена
5
Чехол 32, журавинка
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led White, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Трековый светильник Imex Led White
Настоящее фото товара Люстра Eglo Charterhouse, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Люстра Eglo Charterhouse
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Бриллайн, произведённого компанией ChiedoCover
18 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Встраиваемый светильник Бриллайн
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 26.6, произведённого компанией ChiedoCover
12 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 26.6
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 29, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 29
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 19.1, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 19.1
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
5
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22
Настоящее фото товара Стационарный массажный стол FIX MT1, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стационарный массажный стол FIX MT1

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Настольная лампа Pietro Eichholtz Style, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Pietro Eichholtz Style
Настоящее фото товара Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade
Настоящее фото товара Настольная лампа Dong, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Настольная лампа Dong
Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta, произведённого компанией ChiedoCover
8 710 ₽
Оптовая цена
4.8
Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta
Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
10 080 ₽
Оптовая цена
4.1
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led Black, произведённого компанией ChiedoCover
1 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Трековый светильник Imex Led Black
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
2 129 ₽
Оптовая цена
4.2
Трековый светильник Imex
Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black
Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник накладной светодиодный Citilux Тао