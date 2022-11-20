Фотография Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall

5
Оптовая цена
от 27 690 ₽
При покупке от 1 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall
Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall
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Настольная лампа Lampatron Style Mody Wall

5
27690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина260 мм
  • Высота575 мм
  • Глубина260 мм

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