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Настольная лампа Лестница Доба

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Длина250 мм
  • Вес7 кг
  • Материалметалл, текстилен
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