Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1120 мм
- Диаметр580 мм
- Вес8 кг
- Материалхлопок, керамика
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Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне