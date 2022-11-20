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Настольная лампа Малахит, 112 см - фото 1Настольная лампа Малахит, 112 см - фото 2Настольная лампа Малахит, 112 см - фото 3

Настольная лампа Малахит, 112 см

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1120 мм
  • Диаметр580 мм
  • Вес8 кг
  • Материалхлопок, керамика
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