Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Диаметр450 мм
- Вес8 кг
- Материалхлопок, керамика
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Подвесной светильник Электро
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Люстра потолочная светодиодная V1021-CL Gloria LED*60W
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Настольная лампа Малахит, 87 см
Ковролин Split
Настольная лампа Perfection
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне