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Настольная лампа Малахит, 86 см - фото 1Настольная лампа Малахит, 86 см - фото 2Настольная лампа Малахит, 86 см - фото 3

Настольная лампа Малахит, 86 см

5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес8 кг
  • Материалхлопок, керамика
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