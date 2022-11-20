Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Диаметр400 мм
- Вес8 кг
- Материалхлопок, керамика
Полусфера Como 300 мм с подсветкой
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