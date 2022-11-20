Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Диаметр330 мм
- Материалметалл, акрил, хлопок, керамика
- Мощность40 Вт
- ЦокольE-27
- Цветбелый, бирюзовый
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