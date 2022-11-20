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Настольная лампа Меридас - фото 1

Настольная лампа Меридас

Артикул: CH-048-822
39 оценок
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Настольная лампа Мерида
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Настольная лампа Мерида

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Диаметр330 мм
  • Материалметалл, акрил, хлопок, керамика
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE-27
  • Цветбелый, бирюзовый

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