Характеристики товара
Описание
Материал: металл, органза
Высота: 520 мм
Ширина: 280 мм
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Материал: металл, органза
Высота: 520 мм
Ширина: 280 мм
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