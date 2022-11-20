Настольная лампа Monile

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Настольная лампа Monile

4.3
11 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Настольная лампа Cutie
Настольная лампа Cutie
Следующий Торшер Monile
Настольная лампа Cutie

Характеристики товара

Описание

Материал: хлопок, металл

Высота: 460 мм

Ширина: 280 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Валенсия, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Валенсия, бежевый

В наличии 100 шт.
Стул барный Валенсия, серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
12

Стул барный Валенсия, серый

Настоящее фото товара Композиция на стол Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 050
Оптовая цена
13

Композиция на стол Blue

Настоящее фото товара Композиция на стол Light, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
6

Композиция на стол Light

Настоящее фото товара Композиция на стол Red, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
5

Композиция на стол Red

Настоящее фото товара Композиция на стол Country, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
5

Композиция на стол Country

Другие товары из раздела классические светильники

Настоящее фото товара Торшер Bird, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена
5

Торшер Bird

Настоящее фото товара Настольная лампа Bird, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Настольная лампа Bird

Настоящее фото товара Подвесной светильник Bird, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Bird

Настоящее фото товара Настольная лампа Olivia кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
6

Настольная лампа Olivia кремовая

Настоящее фото товара Подвесной светильник Olivia №2, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Olivia №2

Настоящее фото товара Подвесной светильник Olivia №3, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена
15

Подвесной светильник Olivia №3

Настоящее фото товара Настольная лампа Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
11

Настольная лампа Bouquet

Настоящее фото товара Торшер Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
10

Торшер Bouquet

Настоящее фото товара Настольная лампа Passarinho, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
12

Настольная лампа Passarinho

Настоящее фото товара Настольная лампа Fiona, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
6

Настольная лампа Fiona