Характеристики товара
Описание
Материал: органза, металл
Высота: 490 мм
Ширина: 270 мм
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Материал: органза, металл
Высота: 490 мм
Ширина: 270 мм
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