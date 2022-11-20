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Настольная лампа MOUSE LYIE DOWN белая - фото 1Настольная лампа MOUSE LYIE DOWN белая - фото 2

Настольная лампа MOUSE LYIE DOWN белая

11 оценок
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Настольная лампа MOUSE SITTING золотая

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский светильник Mouse Lyie Down.

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Основные характеристики

  • Высота81 мм
  • Ширина210 мм
  • Глубина62 мм
  • Цветбелый

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