Характеристики товара
Описание
Дизайнерский светильник Mouse Lyie Down.
Основные характеристики
- Высота81 мм
- Ширина210 мм
- Глубина62 мм
- Цветзолотой
Дизайнерский светильник Mouse Lyie Down.
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