Характеристики товара
Описание
Дизайнерский светильник Mouse Sitting.
Основные характеристики
- Высота125 мм
- Ширина50 мм
- Глубина150 мм
- Цветбелый
Дизайнерский светильник Mouse Sitting.
Настольная лампа MOUSE SITTING золотая
Настольная лампа MOUSE LYIE DOWN белая
Настольная лампа MOUSE LYIE DOWN золотая
Настольная лампа MOUSE STANDING белая
Настольная лампа MOUSE STANDING золотая
Настольная лампа CHAMELEON STILL белая
Стол обеденный Керман
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Светильник лофт Клетка
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