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Настольная лампа MOUSE SITTING черная - фото 1

Настольная лампа MOUSE SITTING черная

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский светильник Mouse Sitting.

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Основные характеристики

  • Высота81 мм
  • Ширина210 мм
  • Глубина62 мм
  • Цветчерный

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