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Настольная лампа MOUSE SITTING золотая - фото 1

Настольная лампа MOUSE SITTING золотая

13 оценок
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Настольная лампа MOUSE SITTING белая

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский светильник Mouse Sitting.

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Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Ширина50 мм
  • Глубина150 мм
  • Цветзолотой

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