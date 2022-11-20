Товар в корзине. Перейти
Настольная лампа MOUSE STANDING белая - фото 1Настольная лампа MOUSE STANDING белая - фото 2

Настольная лампа MOUSE STANDING белая

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настольная лампа MOUSE LYIE DOWN золотая
Настольная лампа MOUSE LYIE DOWN золотая
Следующий Настольная лампа MOUSE STANDING золотая
Настольная лампа MOUSE LYIE DOWN золотая

Характеристики товара

Описание

Настольная лампа Mouse Standing.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Ширина60 мм
  • Глубина80 мм
  • Цветбелый

Похожие товары

Настольная лампа MOUSE STANDING золотаяНастоящее фото товара Настольная лампа MOUSE STANDING золотая, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
8

Настольная лампа MOUSE STANDING золотая

Настольная лампа CHAMELEON STILL белаяНастоящее фото товара Настольная лампа CHAMELEON STILL белая, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
13

Настольная лампа CHAMELEON STILL белая

Другие товары из разделатематическое освещение
Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Эдисон

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
13

Подвесной светильник Эдисон Плафон

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черноеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена
7

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белоеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена
6

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белоеНастоящее фото товара Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена
10

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
13

Настольный светильник Аугсбург

Настоящее фото товара Настольный светильник Виленген, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
5

Настольный светильник Виленген

Стул Сицилия с подушкойНастоящее фото товара Стул Сицилия с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена
9

Стул Сицилия с подушкой

Настоящее фото товара Часы Кролик, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
9

Часы Кролик

Настоящее фото товара Часы Лошадка, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
11

Часы Лошадка

Настоящее фото товара Часы Ракета, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
7

Часы Ракета

Настоящее фото товара Часы Совушки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
6

Часы Совушки

Настоящее фото товара Часы настенные Ангелочки, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

Часы настенные Ангелочки

Стол СтенхамнНастоящее фото товара Стол Стенхамн, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
5

Стол Стенхамн