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Настольная лампа MOUSE STANDING золотая - фото 1Настольная лампа MOUSE STANDING золотая - фото 2

Настольная лампа MOUSE STANDING золотая

8 оценок
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Настольная лампа MOUSE STANDING белая

Характеристики товара

Описание

Настольная лампа Mouse Standing.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Ширина60 мм
  • Глубина80 мм
  • Цветзолотой

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