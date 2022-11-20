Характеристики товара
Описание
Настольная лампа Mouse Standing.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Ширина60 мм
- Глубина80 мм
- Цветзолотой
Настольная лампа Mouse Standing.
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