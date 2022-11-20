Настольная лампа Nashorn белая

6 оценок

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Настольная лампа Nashorn белая

4.5
12 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 485 мм

Ширина: 240 мм

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