Настольная лампа Nashorn черный

8 оценок

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Настольная лампа Nashorn черный

4.1
12 890 ₽
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Настольная лампа Nashorn белая
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Настольная лампа Nashorn белая

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 485 мм

Ширина: 240 мм

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