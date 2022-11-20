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Настольная лампа линии Aurelia оформлена в классическом стиле. Основание светильника из металла с покрытием "матовое золото" с серебристой патиной. Светильник украшен декоративным элементом в виде массивного хрусталя с точеными гранями и абажуром из тонкой плиссированной ткани нежного пурпурного оттенка. Роскошное сочетание цветов и материалов ассоциируется с благородством, изобилием и достатком, и несомненно подчеркнет хороший тонкий вкус своего обладателя
Цоколь (патрон): E14
Кол-во ламп или LED модулей: 1
Кол-во цоколей и их сумм. мощность: E14 max 40W
Количество плафонов: 1
Общий световой поток (Люмен): Зависит от купл. ламп
Степень пыле-влагозащиты (IP): 20
Наличие выключателя: Выключатель на проводе
Площадь освещения (м2): 3 кв. м.
Напряжение (Вольт): 220