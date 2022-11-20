Фотография Настольная лампа Odeon Light AURELIA от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Настольная лампа Odeon Light AURELIA

4.2
Оптовая цена
от 6 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Настольная лампа Odeon Light AURELIA
Настольная лампа Odeon Light AURELIA
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Настольная лампа Odeon Light AURELIA

4.2
6790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа линии Aurelia оформлена в классическом стиле. Основание светильника из металла с покрытием "матовое золото" с серебристой патиной. Светильник украшен декоративным элементом в виде массивного хрусталя с точеными гранями и абажуром из тонкой плиссированной ткани нежного пурпурного оттенка. Роскошное сочетание цветов и материалов ассоциируется с благородством, изобилием и достатком, и несомненно подчеркнет хороший тонкий вкус своего обладателя

Цоколь (патрон): E14

Кол-во ламп или LED модулей: 1

Кол-во цоколей и их сумм. мощность: E14 max 40W

Количество плафонов: 1

Общий световой поток (Люмен): Зависит от купл. ламп

Степень пыле-влагозащиты (IP): 20

Наличие выключателя: Выключатель на проводе

Площадь освещения (м2): 3 кв. м.

Напряжение (Вольт): 220

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес2.3 кг
  • Цветрозовый
  • Материалметалл, ткань

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