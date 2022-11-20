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Настольная лампа Океан Доба

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Настольная лампа Доб Глэм

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина130 мм
  • Длина300 мм
  • Вес8 кг
  • Материалметалл, текстилен
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