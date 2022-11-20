Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина130 мм
- Длина300 мм
- Вес8 кг
- Материалметалл, текстилен
Подвесной светильник Стэрия композиция
Светящийся куб Piazza 500 мм
Люстра Эсенлер, хром венге, 3 лампы
Умная люстра Паркер Смарт RGB, белая, 6 светильников
Бра светодиодное Паркер, круглое, белое
Подвесной светильник Джек LED, хром
Подвесной светильник Вегас, коричневый, 3 светильника
Настольная лампа прямоугольная Ананас, серая
Настольная лампа Пальмери, серебряная, 72 см
Настольная лампа Пальмери, золотая, 72 см
Настольная лампа прямоугольная Ананас, белая
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне