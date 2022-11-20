Настольная лампа Ontario

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Настольная лампа Ontario

5
16 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Настольная лампа Riverside
Настольная лампа Riverside
Следующий Настольная лампа Chandler
Настольная лампа Riverside

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 600 мм

Ширина: 300 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Ститч, вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
11 49012
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, вельвет изумрудный

В наличии 64 шт.
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452, произведённого компанией ChiedoCover
от298
Оптовая цена
6

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452

Декоративная Cozi home подушкаНастоящее фото товара Декоративная Cozi home подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Декоративная Cozi home подушка

Настоящее фото товара Диван кровать Ноктюрн, произведённого компанией ChiedoCover
31 890
Оптовая цена
12

Диван кровать Ноктюрн

Настоящее фото товара Диван кровать Прованс, произведённого компанией ChiedoCover
61 690
Оптовая цена
5

Диван кровать Прованс

Настоящее фото товара Диван кровать Родос, произведённого компанией ChiedoCover
68 190
Оптовая цена
8

Диван кровать Родос

Другие товары из раздела настольные светильники отптом

Настоящее фото товара Настольная лампа Alicante, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
10

Настольная лампа Alicante

Настоящее фото товара Настольная лампа Maryland, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
10

Настольная лампа Maryland

Настоящее фото товара Настольная лампа Cutie, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
15

Настольная лампа Cutie

Настоящее фото товара Настольная лампа Monile, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Настольная лампа Monile

Настоящее фото товара Настольная лампа Bird, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Настольная лампа Bird

Настоящее фото товара Настольная лампа Olivia кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
6

Настольная лампа Olivia кремовая

Настоящее фото товара Настольная лампа Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
11

Настольная лампа Bouquet

Настоящее фото товара Настольная лампа Passarinho, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
12

Настольная лампа Passarinho

Настоящее фото товара Настольная лампа Fiona, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
6

Настольная лампа Fiona

Настоящее фото товара Настольная лампа Triumph большая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
10

Настольная лампа Triumph большая