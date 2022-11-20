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Настольная лампа Оса - фото 1Настольная лампа Оса - фото 2

Настольная лампа Оса

14 оценок
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Настольная лампа Слоны

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина300 мм
  • Длина310 мм
  • Материалметалл, стекло
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