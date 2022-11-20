Товар в корзине. Перейти
Настольная лампа Пальмери, серебряная, 30 см - фото 1Настольная лампа Пальмери, серебряная, 30 см - фото 2Настольная лампа Пальмери, серебряная, 30 см - фото 3

Настольная лампа Пальмери, серебряная, 30 см

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настольная лампа Пальмери, золотая, 30 см
Настольная лампа Пальмери, золотая, 30 см
Следующий Настольная лампа Лестница Доба
Настольная лампа Пальмери, золотая, 30 см

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Длина260 мм
  • Вес9 кг
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Люстра Блум, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена
5

Люстра Блум

Люстра Глоу софтНастоящее фото товара Люстра Глоу софт, произведённого компанией ChiedoCover
от46 090
Оптовая цена
10

Люстра Глоу софт

Подвесной светильник ЭстерллаНастоящее фото товара Подвесной светильник Эстерлла, произведённого компанией ChiedoCover
от64 790
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Эстерлла

Светящийся куб Piazza 200 ммНастоящее фото товара Светящийся куб Piazza 200 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
6

Светящийся куб Piazza 200 мм

Полусфера Como 400 мм с подсветкойНастоящее фото товара Полусфера Como 400 мм с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
15

Полусфера Como 400 мм с подсветкой

Люстра потолочная светодиодная V1001-CL Agnes LED*65WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1001-CL Agnes LED*65W, произведённого компанией ChiedoCover
10 49045
18 990 ₽Оптовая цена
9

Люстра потолочная светодиодная V1001-CL Agnes LED*65W

В наличии 16 шт.
Люстра каскадная Вегас, черная, 16 светильниковНастоящее фото товара Люстра каскадная Вегас, черная, 16 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от69 900
Оптовая цена
11

Люстра каскадная Вегас, черная, 16 светильников

Другие товары из разделадекор
Настольная лампа Доб ГлэмНастоящее фото товара Настольная лампа Доб Глэм, произведённого компанией ChiedoCover
от199 690
Оптовая цена
15

Настольная лампа Доб Глэм

Настольная лампа Океан ДобаНастоящее фото товара Настольная лампа Океан Доба, произведённого компанией ChiedoCover
от153 090
Оптовая цена
9

Настольная лампа Океан Доба

Настольная лампа Керамический ФламингоНастоящее фото товара Настольная лампа Керамический Фламинго, произведённого компанией ChiedoCover
от194 490
Оптовая цена
15

Настольная лампа Керамический Фламинго

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне