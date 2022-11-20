Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Длина260 мм
- Вес9 кг
- Материалметалл
- Цветсеребряный
Люстра Блум
Люстра Глоу софт
Подвесной светильник Эстерлла
Светящийся куб Piazza 200 мм
Полусфера Como 400 мм с подсветкой
Люстра потолочная светодиодная V1001-CL Agnes LED*65W
Люстра каскадная Вегас, черная, 16 светильников
Настольная лампа Доб Глэм
Настольная лампа Океан Доба
Настольная лампа Керамический Фламинго
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне