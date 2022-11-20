Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Длина360 мм
- Материалметалл
- Цветсеребряный
Светильник настольный Lantern с подсветкой
Светильник настольный Cat с подсветкой
Подвесной светильник Эсенлер, хром венге
Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 9 светильника
Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге
Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников
Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников
Настольная лампа прямоугольная Ананас, белая
Настольная лампа треугольная Ананас, черная
Настольная лампа Малахит, 86 см
Настольная лампа Малахит, 112 см
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне