Товар в корзине. Перейти
Настольная лампа Пальмери, серебряная, 72 см - фото 1Настольная лампа Пальмери, серебряная, 72 см - фото 2Настольная лампа Пальмери, серебряная, 72 см - фото 3

Настольная лампа Пальмери, серебряная, 72 см

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настольная лампа прямоугольная Ананас, серая
Настольная лампа прямоугольная Ананас, серая
Следующий Настольная лампа Пальмери, золотая, 72 см
Настольная лампа прямоугольная Ананас, серая

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина360 мм
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный
С этим товаром покупают
Светильник настольный Lantern с подсветкойНастоящее фото товара Светильник настольный Lantern с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
13

Светильник настольный Lantern с подсветкой

Настоящее фото товара Светильник настольный Cat с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
15

Светильник настольный Cat с подсветкой

Подвесной светильник Эсенлер, хром венгеНастоящее фото товара Подвесной светильник Эсенлер, хром венге, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Эсенлер, хром венге

Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 9 светильникаНастоящее фото товара Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 9 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от26 900
Оптовая цена
5

Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 9 светильника

Бра светодиодное Паркер, квадрат, венгеНастоящее фото товара Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге

Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильниковНастоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников

Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильниковНастоящее фото товара Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от69 900
Оптовая цена
9

Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников

Другие товары из разделадекор
Настольная лампа прямоугольная Ананас, белаяНастоящее фото товара Настольная лампа прямоугольная Ананас, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от144 090
Оптовая цена
12

Настольная лампа прямоугольная Ананас, белая

Настоящее фото товара Настольная лампа треугольная Ананас, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от144 090
Оптовая цена
14

Настольная лампа треугольная Ананас, черная

Настольная лампа Малахит, 86 смНастоящее фото товара Настольная лампа Малахит, 86 см, произведённого компанией ChiedoCover
от135 290
Оптовая цена
5

Настольная лампа Малахит, 86 см

Настольная лампа Малахит, 112 смНастоящее фото товара Настольная лампа Малахит, 112 см, произведённого компанией ChiedoCover
от214 990
Оптовая цена
12

Настольная лампа Малахит, 112 см

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне