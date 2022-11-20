Товар в корзине. Перейти
Настольная лампа Пальмери, золотая, 30 см - фото 1Настольная лампа Пальмери, золотая, 30 см - фото 2Настольная лампа Пальмери, золотая, 30 см - фото 3

Настольная лампа Пальмери, золотая, 30 см

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настольная лампа Оса
Настольная лампа Оса
Следующий Настольная лампа Пальмери, серебряная, 30 см
Настольная лампа Оса

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Длина260 мм
  • Вес9 кг
  • Материалметалл
  • Цветзолотой
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Накладной светильник Бриллайн линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена
15

Накладной светильник Бриллайн линейный

Настоящее фото товара Настольная лампа Eglo Glastonbury, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
11

Настольная лампа Eglo Glastonbury

Люстра потолочная светодиодная V1000-CL Agnes LED*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1000-CL Agnes LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
9 99053
20 990 ₽Оптовая цена
10

Люстра потолочная светодиодная V1000-CL Agnes LED*60W

В наличии 31 шт.
Люстра потолочная светодиодная V1113-CL Biene LED*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1113-CL Biene LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Люстра потолочная светодиодная V1113-CL Biene LED*60W

Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
9 99053
20 990 ₽Оптовая цена
8

Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W

В наличии 19 шт.
Подвесной светильник Вегас, коричневый, 3 светильникаНастоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, 3 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Вегас, коричневый, 3 светильника

Люстра каскадная Вегас, хром, 14 светильниковНастоящее фото товара Люстра каскадная Вегас, хром, 14 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от59 900
Оптовая цена
11

Люстра каскадная Вегас, хром, 14 светильников

Другие товары из разделадекор
Настольная лампа Лестница ДобаНастоящее фото товара Настольная лампа Лестница Доба, произведённого компанией ChiedoCover
от187 390
Оптовая цена
13

Настольная лампа Лестница Доба

Настольная лампа Доб ГлэмНастоящее фото товара Настольная лампа Доб Глэм, произведённого компанией ChiedoCover
от199 690
Оптовая цена
15

Настольная лампа Доб Глэм

Настольная лампа Океан ДобаНастоящее фото товара Настольная лампа Океан Доба, произведённого компанией ChiedoCover
от153 090
Оптовая цена
9

Настольная лампа Океан Доба

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне