Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Длина260 мм
- Вес9 кг
- Материалметалл
- Цветзолотой
Накладной светильник Бриллайн линейный
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Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне