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Настольная лампа Пальмери, золотая, 72 см - фото 1Настольная лампа Пальмери, золотая, 72 см - фото 2Настольная лампа Пальмери, золотая, 72 см - фото 3

Настольная лампа Пальмери, золотая, 72 см

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина360 мм
  • Материалметалл
  • Цветзолотой
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