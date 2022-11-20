Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Длина360 мм
- Материалметалл
- Цветзолотой
Светящийся куб Piazza 500 мм
Люстра потолочная светодиодная V1044-CL Velutte LED*90W
Умная люстра Паркер Смарт RGB, венге, 6 светильников
Подвесной светильник Джек LED пересекающийся малый, хром
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Бра светодиодное Вегас, золото
Настольная лампа треугольная Ананас, черная
Настольная лампа Малахит, 86 см
Настольная лампа Малахит, 112 см
Настольная лампа Малахит, 87 см
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне