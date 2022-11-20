Настольная лампа Passarinho

12 оценок

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Настольная лампа Passarinho

4.9
10 390 ₽
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Торшер Bouquet

Характеристики товара

Описание

Материал: органза, металл

Высота: 460 мм

Ширина: 265 мм

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