Фотография Настольная лампа Peace от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Peace

4.1
Оптовая цена
от 15 790 ₽
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Настольная лампа Peace
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Настольная лампа Peace

4.1
15790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Высота700 мм
  • Глубина380 мм

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