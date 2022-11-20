Фотография Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade

4.7
Оптовая цена
от 27 390 ₽
При покупке от 1 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade
Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade
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Настольная лампа Petite Candelstick Metal Shade

4.7
27390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота690 мм
  • Глубина400 мм

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