Фотография Настольная лампа Pietro Eichholtz Style от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Pietro Eichholtz Style

4.7
Оптовая цена
от 19 090 ₽
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Настольная лампа Pietro Eichholtz Style
Настольная лампа Pietro Eichholtz Style
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Настольная лампа Pietro Eichholtz Style

4.7
19090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота690 мм
  • Глубина400 мм

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