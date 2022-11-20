Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина430 мм
- Длина460 мм
- Вес7 кг
- Материалметалл, текстилен
- Цветбелый
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Люстра Глоу
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Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне