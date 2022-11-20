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Настольная лампа прямоугольная Ананас, белая - фото 1Настольная лампа прямоугольная Ананас, белая - фото 2Настольная лампа прямоугольная Ананас, белая - фото 3

Настольная лампа прямоугольная Ананас, белая

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина430 мм
  • Длина460 мм
  • Вес7 кг
  • Материалметалл, текстилен
  • Цветбелый
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В наличии 1 шт.
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