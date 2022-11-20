Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина430 мм
- Длина460 мм
- Вес7 кг
- Материалметалл, текстилен
- Цветсерый
Люстра Бордо
Накладной светильник Глоу
Настольная лампа Dong
Люстра потолочная светодиодная V1020-CL Gloria LED*85W
Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 9 светильника
Подвесной светильник Вегас, коричневый
Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников
Настольная лампа Пальмери, золотая, 72 см
Настольная лампа прямоугольная Ананас, белая
Настольная лампа треугольная Ананас, черная
Настольная лампа Малахит, 86 см
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне