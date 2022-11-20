Материал: металл, текстиль
Высота: 630 мм
Ширина: 330 мм
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Подвесной светильник Christally by Romatti
Подвесной светильник Kepler by Romatti
Подвесной светильник BallBe by Romatti
Подвесной светильник Cipollet by Romatti
Подвесной светильник Midl by Romatti
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый
Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет
Настольная лампа Chandler
Настольная лампа Alicante
Настольная лампа Maryland
Настольная лампа Cutie
Настольная лампа Monile
Настольная лампа Bird
Настольная лампа Olivia кремовая
Настольная лампа Bouquet
Настольная лампа Passarinho
Настольная лампа Fiona