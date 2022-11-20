Настольная лампа Riverside

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Настольная лампа Riverside

4.9
16 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Настольная лампа Bubble Dreams
Настольная лампа Bubble Dreams
Следующий Настольная лампа Ontario
Настольная лампа Bubble Dreams

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 630 мм

Ширина: 330 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49012
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый

В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Christally by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Christally by Romatti

Подвесной светильник Kepler by Romatti Настоящее фото товара Подвесной светильник Kepler by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от58 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Kepler by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник BallBe by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник BallBe by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник Cipollet by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Cipollet by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник Midl by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Midl by Romatti

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
12

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый

В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
14

Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет

Другие товары из раздела настольные светильники отптом

Настоящее фото товара Настольная лампа Chandler, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
5

Настольная лампа Chandler

Настоящее фото товара Настольная лампа Alicante, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
10

Настольная лампа Alicante

Настоящее фото товара Настольная лампа Maryland, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
10

Настольная лампа Maryland

Настоящее фото товара Настольная лампа Cutie, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
15

Настольная лампа Cutie

Настоящее фото товара Настольная лампа Monile, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Настольная лампа Monile

Настоящее фото товара Настольная лампа Bird, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Настольная лампа Bird

Настоящее фото товара Настольная лампа Olivia кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
6

Настольная лампа Olivia кремовая

Настоящее фото товара Настольная лампа Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
11

Настольная лампа Bouquet

Настоящее фото товара Настольная лампа Passarinho, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
12

Настольная лампа Passarinho

Настоящее фото товара Настольная лампа Fiona, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
6

Настольная лампа Fiona