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Настольная лампа "Сандерс" Латунь - фото 1

Настольная лампа "Сандерс" Латунь

Артикул: CH-048-760
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа “Сандерс” отличается изысканным и одновременно оригинальным дизайном. Светильник идеально впишется в любой интерьер в стиле неоклассицизм, минимализм, модерн, скандинавский стиль и др. Белоснежный абажур треугольной формы выполнен из 100% хлопка. Благодаря плафону в форме конуса, увеличивается площадь освещения. Основание сделано из прозрачного стекла в виде тубуса. Все элементы осветительного прибора надёжно скреплены между собой стальной арматурой. Тип цоколя: Е27. Напряжение: 220 Вольт. Длина провода 1,4 м.Тип розетки: евро.Материал абажура: 100% хлопок.

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Диаметр350 мм
  • Материалметалл, хлопок, стекло
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE27
  • Цветбелый

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