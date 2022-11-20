Характеристики товара
Описание
Настольная лампа “Сандерс” отличается изысканным и одновременно оригинальным дизайном. Светильник идеально впишется в любой интерьер в стиле неоклассицизм, минимализм, модерн, скандинавский стиль и др. Белоснежный абажур треугольной формы выполнен из 100% хлопка. Благодаря плафону в форме конуса, увеличивается площадь освещения. Основание сделано из прозрачного стекла в виде тубуса. Все элементы осветительного прибора надёжно скреплены между собой стальной арматурой. Тип цоколя: Е27. Напряжение: 220 Вольт. Длина провода 1,4 м.Тип розетки: евро.Материал абажура: 100% хлопок.
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Диаметр350 мм
- Материалметалл, хлопок, стекло
- Мощность40 Вт
- ЦокольE27
- Цветбелый