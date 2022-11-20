Фотография Настольная лампа Shida от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Настольная лампа Shida

4.2
Оптовая цена
от 7 690 ₽
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Настольная лампа Shida
Настольная лампа Shida
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Настольная лампа Shida

4.2
7690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина240 мм
  • Высота530/260/250 мм
  • Глубина240 мм

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