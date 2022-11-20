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Настольная лампа THE MONKEY SITTING белая

11 оценок
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Настольная лампа THE MONKEY SITTING черная

Характеристики товара

Описание

Светильник The Monkey Sitting в виде сидящей обезьяны

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Основные характеристики

  • Высота320 мм
  • Ширина300 мм
  • Глубина340 мм
  • Цветбелый

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